Истинные масштабы младенческой и материнской смертности в мире занижены - ВОЗ

Ежегодно 303 000 женщин в мире умирают во время беременности и родов, 2,7 миллиона детей умирают в течение первых 28 дней жизни и 2,6 миллиона детей рождаются мертвыми, сообщает ВОЗ.

Большинство случаев мертворождения и неонатальной смерти предотвратимы путем оказания качественной медицинской помощи во время беременности и родов. Почти все случаи мертворождения и половина всех случаев смерти новорожденных детей не отмечаются в свидетельствах о рождении или смерти и, следовательно, не регистрируются, не отражаются в отчетности и не расследуются системами здравоохранения. В результате страны зачастую не имеют представления о числе случаев смерти и об их причинах и поэтому не способны принимать эффективные и своевременные меры для предотвращения смерти других новорожденных детей и матерей.

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«Мы должны обеспечить учет всех случаев рождения и смерти, и тогда мы сможем понять, что необходимо сделать для предотвращения будущих случаев смерти, где бы они не происходили, - заявил Айэн Эскью (Ian Askew), директор Департамента ВОЗ по репродуктивному здоровью и научным исследованиям. - Изучение причин смерти матерей и новорожденных детей позволит странам улучшить качество медицинской помощи, принять меры по устранению недостатков и уберечь миллионы семей от страданий, связанных с потерей детей и матерей».

Сегодня ВОЗ выпускает три публикации для содействия странам в улучшении их данных о случаях мертворождения и материнской и неонатальной смерти. Первая публикация, «Применение ВОЗ Международной классификации болезней-10 к случаям смерти в перинатальный период» (ICD-PM), представляет собой стандартизированную систему для классификации случаев мертворождения и неонатальной смерти.

Эта система помогает странам увязывать случаи мертворождения и неонатальной смерти с определенными нарушениями здоровья беременных женщин, такими как диабет или повышенное кровяное давление. До этого системы классификации, которую можно было бы последовательно использовать во всех странах с низким, средним и высоким уровнем дохода, не было.

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Вторая публикация, «Не оставим без внимания каждого ребенка: проверка и обзор случаев мертворождения и неонатальной смерти», представляет собой руководство для содействия странам в обзоре и расследовании отдельных случаев смерти с тем, чтобы они могли рекомендовать и внедрять решения для предотвращения аналогичных случаев в будущем. Она также включает классификацию ICD-PM для содействия странам в проведении, по меньшей мере, базового обзора случаев смерти, то есть тщательного исследования причин и обстоятельств смерти.

«Обзор каждого случая смерти позволяет понять, что можно было сделать для спасения жизни матери и ее ребенка», - говорит д-р Энтони Костелло (Anthony Costello), директор Департамента ВОЗ по здоровью матерей, детей и подростков.

В официальных отчетах масштабы материнской смертности недооцениваются на 30% в мире и вплоть до 70% в некоторых странах. Третья публикация ВОЗ, «Время принимать ответные меры: доклад о глобальном эпиднадзоре за материнской смертностью и принятии ответных мер», помогает странам усилить процесс обзора материнской смертности в больницах и клиниках.

В документе также представлено руководство для создания безопасных условий с тем, чтобы работники здравоохранения могли улучшить качество медицинской помощи в клиниках, и изложен подход к регистрации случаев смерти, происходящих за пределами системы здравоохранения, например, среди женщин, рожающих дома.

Эпиднадзор за материнской смертностью и ответные меры является сравнительно новым подходом к расследованию случаев материнской смерти в режиме реального времени комитетами по обзору материнской смертности (группами экспертов) с тем, чтобы медицинские учреждения могли принять меры по исправлению недостатков. По нормам ВОЗ, комитеты должны собираться, как минимум, два раза в год, однако в настоящее время лишь 46% стран отвечают этим требованиям.

Проведение проверок и обзоров случаев смерти является одной из ключевых стратегий для снижения предотвратимой смертности среди матерей и новорожденных детей. Это помогает руководителям систем здравоохранения понять причины и факторы смерти, что позволяет им принять меры для улучшения качества медицинской помощи. Это важный механизм для обеспечения подотчетности стран в отношении выполнения задач по сокращению материнской и неонатальной смертности, поставленных в рамках Целей в области устойчивого развития и Глобальной стратегии по охране здоровья женщин, детей и подростков.

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ВОЗ также принимает участие в глобальных межсекторальных усилиях по улучшению качества медико-санитарной информации, включая данные о материнской и детской смертности, в рамках партнерства «Health Data Collaborative». Более 30 глобальных организаций здравоохранения способствуют разработке удобного для пользователей пакета руководящих принципов и методик, предназначенных для усиления систем медико-санитарной информации в странах.