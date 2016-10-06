Ученые назвали "предел жизни" человека

Дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно – предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет вне зависимости от всех внешних факторов, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

Типичная продолжительность человеческой жизни не является неким постоянным значением – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в большинстве стран мира, и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

Ян Вийг (Jan Vijg) и его коллеги из университета Нью-Йорка (США), как и многие другие ученые, задумались над тем, как долго может продолжаться этот процесс, и существует ли некий максимальный возраст, при достижении которого люди начинают неизбежно умирать, несмотря на весь прогресс в медицине и технике.

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Как отмечают ученые, эта идея справедлива для большинства животных – почти все млекопитающие доживают до определенного возраста. Его перешагивают крайне небольшое число особей, большая часть которых умирает через несколько лет после достижения и пересечения этого "предела жизни". С человеком ситуация сложнее, так как есть свидетельства и в пользу, и против этой гипотезы.

Для проверки так ли это на самом деле, Вийг и его коллеги придумали оригинальную методику анализа данных по смертности, которые собирались за последние сто лет. Их интересовало не собственно количество смертей людей в определенном возрасте, а то, где происходит наиболее заметный спад в числе умерших людей при сравнении данных более ранних и более поздних лет.

Если предела жизни нет, то этот "горб выживания", как называют его ученые, будет плавно и постоянно двигаться в сторону более пожилого возраста. Если же он существует, то данный "горб" остановится на определенной точке, и не будет двигаться дальше.

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Руководствуясь этой идеей, группа Вийга проанализировала то, как менялась смертность в Франции, Японии, США и Великобритании в последние 40 лет, обращая особое внимание на то, в каком возрасте умирали самые долгоживущие люди в этих государствах.

Их анализ показал, что "горб выживания" постепенно двигался в сторону более зрелых лет до середины 1980 годов, после чего его рост прекратился. В свою очередь, максимальный возраст людей, умиравших в тот или иной год, не только не вырос, а заметно упал в последние 20 лет после смерти самой старой жительницы планеты, Жанны Кальман, умершей в возрасте 122 года в 1997 году.

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В целом, ученые оценивают ежегодную вероятность того, что хотя бы один человек достигнет возраста в 125 лет и только потом умрет, в 1 шанс из 10000 попыток.

Столь низкая вероятность, как отмечают Вийг и его коллеги, говорит о том, что предел жизни человека существует и что он примерно равен, как показывают их расчеты, ста годам. Можно говорить, что человечество уже достигло своего предела, перешагнуть который оно самостоятельно не сможет без искусственного вмешательства в жизнедеятельность.

"Дальнейшие успехи в борьбе с болезнями, скорее всего, увеличат среднюю продолжительность жизни, но не максимальную длину жизни человека. Возможно, что будущие прорывы в медицине продлят жизнь человека за эти пределы, но им придется подавить или преодолеть влияние множества генетических факторов, отмеряющих наш срок на Земле. Возможно, что ресурсы, которые мы сейчас тратим на продление жизни, следует использовать на продление здоровья – то, как долго пожилые люди остаются в добром здравии", — объясняет Вийг.

Означает ли это, что существует некая генетическая программа старения, запрограммированная эволюцией? Авторы статьи отмечают, что подобный исход маловероятен, так как наши предки и все остальные животные умирали и умирают гораздо раньше, чем наступает старость. Это делает подобный "часовой механизм" бессмысленным, заключают ученые.