Цукерберги пожертвуют $ 3 миллиарда на борьбу с тяжелыми детскими болезнями

Об этом супруги сообщили во время конференции в Сан-Франциско, пишет USA Today. По словам доктора Чан, цель данной идеи – "работать вместе, чтобы лечить, предотвращать или сдерживать все болезни наших детей".

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Среди прочего, пара направит 600 миллионов долларов научному центру в Сан-Франциско, который занимается биологическими исследованиями. Цукерберг отметил, что он и его жена хотят "сделать будущее детей лучше". Напомним, в декабре прошлого года у гендиректора Facebook Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Макс. Тогда они пообещали отдать в течение жизни 99% своих акций компании, а это на то время около 45 млрд долларов, на благотворительность. Семья пожертвует свое состояние, чтобы сделать лучше мир, в котором будет расти Макс и хотят сделать лучше его для будущих поколений.