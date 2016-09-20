Стволовые клетки помогли восстановить подвижность после травм позвоночника

Об этом свидетельствуют предварительные результаты клинических исследований, сообщает Аsterias biotherapeutics.

Читайте такжеУченые Великобритании нашли новый способ лечения гипертонии

В клинических исследованиях терапии AST-OPC1 приняли участие пациенты с полным повреждением спинного мозга на уровне С5-С7. В данном случае пяти участникам была введена популяция (10 млн) прогениторных клеток олигодендроцитов (клеток-предшественников), способных заново создать миелиновую оболочку вокруг пораженных нервных клеток ЦНС.

Через три месяца после введения стволовых клеток была достигнута первичная конечная точка исследования: у двоих пациентов частично восстановилась подвижность хотя бы на одной стороне тела. Более того, один из пяти участников исследования снова смог шевелить руками и ногами, а также получил возможность самостоятельно питаться, набирать сообщение на телефоне и управлять инвалидной коляской. Авторы отмечают, что положительные изменения были отмечены у всех пяти пациентов.

Разрешение на проведение клинических исследований фазы 1/2а было выдано Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США в 2014 году на основании положительных результатов клинических исследований I фазы.