Названы 4 блюда и напитка, в которых кальция еще больше, чем в йогурте

В йогурте содержится много кальция. Но есть продукты, которые по содержанию этого микроэлемента превосходят йогурт. Об этом пишет Health в статье, содержание которой проверила диетолог Линдси ДеСото.
По данным Министерства сельского хозяйства США, порция обезжиренного йогурта объемом 170 г обеспечивает 284 миллиграмма кальция, что составляет около 21,8% от суточной нормы. А в таких продуктах, как тофу, киш, молоко, его еще больше.
Однако именно молоко и молочные продукты обычно считаются лучшими источниками кальция. Это объясняется тем, что они содержат ту его форму, которую организм легко усваивает.
Тем, кто стремится получать как можно больше кальция с пищей, в издании напомнили, что для его усвоения в кишечнике организму также нужен витамин D. Поэтому стоит убедиться, получаете ли вы его в достаточном количестве.
Вот продукты, которые по содержанию кальция превосходят йогурт.
1. Творожный пирог
В 160 граммах творожного киша содержится 427 миллиграммов кальция, или 32,8% от суточной нормы.
В статье отмечается, что типичный киш готовится из яиц и различных начинок. Содержание кальция может варьироваться в зависимости от начинок, в качестве которых могут выступать бекон, морепродукты, овощи. Например, кусок киша стандартного размера с начинкой из птицы или рыбы содержит меньше кальция – 371 мг.
2. Тофу
Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, 85 г жареного тофу содержат 315 мг кальция, или 24,2 % от суточной нормы.
В тофу также содержится значительное количество белка, витамина А, фолата, железа, жира, магния, калия, фосфора, селена и углеводов. Отмечается, что большинство жиров в тофу – полезные полиненасыщенные.
Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что употребление продуктов из тофу может снизить риск сердечных заболеваний и связанных с ними осложнений.
3. Молоко
Один стакан молока содержит 305 мг кальция, или 23,5% от суточной нормы.
Йогурт изготавливается из молока, ферментированного живыми бактериальными культурами, поэтому неудивительно, что именно молоко также является прекрасным источником кальция, отмечают в издании. Молоко богато также белком и калием.
4. Кефир
В одном стакане кефира – 316 мг кальция, что составляет 24,3% от суточной нормы.
Кефир – это ферментированный напиток, который обычно изготавливают из коровьего, козьего или овечьего молока. Он похож на йогурт, но содержит дополнительный ингредиент – кефирные зерна, представляющие собой симбиотическую культуру бактерий и дрожжей.
Кроме того, как отмечается в статье, кефир содержит пробиотики, что делает его полезным для пищеварительной и иммунной систем.
Где ещё содержится кальций
Есть и другие источники кальция. Они не так богаты, как йогурт, но тоже заслуживают внимания:
- семена кунжута: в 2 столовых ложках – 175,6 мг кальция, или 13,5% от суточной нормы;
- консервированный лосось: в 85 г – 168 мг кальция, или 12,9 % от суточной нормы;
- сыр моцарелла: в 35 г – 143 мг кальция, или 11% от суточной нормы.
Ранее УНИАН сообщал, что, согласно новому исследованию, кальций и витамин D не защищают от переломов. Отмечалось, что эти добавки могут быть не такими эффективными, как считают многие люди. По мнению экспертов, для поддержания здоровья костей нужен не только прием таблеток кальция и витамина D, но и комплексный подход, который предусматривает силовые тренировки, сбалансированное питание, профилактику проблем со зрением, удобную обувь и т. д.