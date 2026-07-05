Названы 4 блюда и напитка, в которых кальция еще больше, чем в йогурте

Чтобы кальций приносил пользу, нужно следить и за тем, чтобы в организме было достаточно витамина D.

В йогурте содержится много кальция. Но есть продукты, которые по содержанию этого микроэлемента превосходят йогурт. Об этом пишет Health в статье, содержание которой проверила диетолог Линдси ДеСото.

По данным Министерства сельского хозяйства США, порция обезжиренного йогурта объемом 170 г обеспечивает 284 миллиграмма кальция, что составляет около 21,8% от суточной нормы. А в таких продуктах, как тофу, киш, молоко, его еще больше.

Однако именно молоко и молочные продукты обычно считаются лучшими источниками кальция. Это объясняется тем, что они содержат ту его форму, которую организм легко усваивает.

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Тем, кто стремится получать как можно больше кальция с пищей, в издании напомнили, что для его усвоения в кишечнике организму также нужен витамин D. Поэтому стоит убедиться, получаете ли вы его в достаточном количестве.

Вот продукты, которые по содержанию кальция превосходят йогурт.

1. Творожный пирог

В 160 граммах творожного киша содержится 427 миллиграммов кальция, или 32,8% от суточной нормы.

В статье отмечается, что типичный киш готовится из яиц и различных начинок. Содержание кальция может варьироваться в зависимости от начинок, в качестве которых могут выступать бекон, морепродукты, овощи. Например, кусок киша стандартного размера с начинкой из птицы или рыбы содержит меньше кальция – 371 мг.

2. Тофу

Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, 85 г жареного тофу содержат 315 мг кальция, или 24,2 % от суточной нормы.

В тофу также содержится значительное количество белка, витамина А, фолата, железа, жира, магния, калия, фосфора, селена и углеводов. Отмечается, что большинство жиров в тофу – полезные полиненасыщенные.

Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что употребление продуктов из тофу может снизить риск сердечных заболеваний и связанных с ними осложнений.

3. Молоко

Один стакан молока содержит 305 мг кальция, или 23,5% от суточной нормы.

Йогурт изготавливается из молока, ферментированного живыми бактериальными культурами, поэтому неудивительно, что именно молоко также является прекрасным источником кальция, отмечают в издании. Молоко богато также белком и калием.

4. Кефир

В одном стакане кефира – 316 мг кальция, что составляет 24,3% от суточной нормы.

Кефир – это ферментированный напиток, который обычно изготавливают из коровьего, козьего или овечьего молока. Он похож на йогурт, но содержит дополнительный ингредиент – кефирные зерна, представляющие собой симбиотическую культуру бактерий и дрожжей.

Кроме того, как отмечается в статье, кефир содержит пробиотики, что делает его полезным для пищеварительной и иммунной систем.

Где ещё содержится кальций

Есть и другие источники кальция. Они не так богаты, как йогурт, но тоже заслуживают внимания:

семена кунжута: в 2 столовых ложках – 175,6 мг кальция, или 13,5% от суточной нормы;

консервированный лосось: в 85 г – 168 мг кальция, или 12,9 % от суточной нормы;

сыр моцарелла: в 35 г – 143 мг кальция, или 11% от суточной нормы.

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно новому исследованию, кальций и витамин D не защищают от переломов. Отмечалось, что эти добавки могут быть не такими эффективными, как считают многие люди. По мнению экспертов, для поддержания здоровья костей нужен не только прием таблеток кальция и витамина D, но и комплексный подход, который предусматривает силовые тренировки, сбалансированное питание, профилактику проблем со зрением, удобную обувь и т. д.

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