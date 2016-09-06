Загрязненный воздух может провоцировать развитие болезни Альцгеймера - ученые

Загрязненный воздух может являться одним из факторов, провоцирующих развитие болезни Альцгеймера, говорится в новом исследовании британских ученых, сообщает Русская служба ВВС.

Исследователи из Центра по изучению болезни Альцгеймера в Британии обнаружили крошечные частицы магнитной окиси железа в тканях мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Частицы токсичного вещества были обнаружены преимущественно у тех, кто живет в городах с сильно загрязненным воздухом.

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В исследовании ученых говорится, что прямой причинно-следственной связи между наличием частиц магнитной окиси железа в тканях мозга и развитием болезни пока не выявлено, однако необходимо дальнейшее изучение влияния окружающей среды на развитие болезни Альцгеймера.

Магнетит, накапливаясь в клетках головного мозга, является причиной образования свободных радикалов, наносящих вред клеткам мозга.