Недостаточное употребление воды признали причиной ожирения

Исследователи из Мичиганского университета получили новые данные, показывающие, что недостаточное употребление воды может способствовать лишнему весу. Это может стать аргументом в пользу мнения, что питьевая вода может помочь в борьбе с ожирением. Пресс-релиз статьи опубликован на сайте EurekAlert!, сообщает Лента.ру.

Авторы работы изучили данные 9528 людей, участвующих в когортном исследовании Nutrition Examination Survey. Оказалось, что высокий индекс массы тела связан с недостаточной гидратацией организма. При этом примерно треть людей от 18 до 64 лет употребляли малые количества воды. Исследователи отмечают, что их результаты не показывают причинно-следственную взаимосвязь между ожирением и плохим снабжением тела водой, поскольку они основаны на показателях, оцененных только один раз на всем протяжении когортного исследования.

Ученые советуют есть больше фруктов, овощей и другую пищу, содержащую большие количества воды, чтобы обеспечить достаточную гидратацию организма. Однако они подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для выяснения, действительно ли снабжение тела водой может способствовать уменьшению веса.

Читайте такжеДва стакана воды перед едой помогут похудетьВ 1945 году Национальный исследовательский совет по вопросам питания опубликовал доклад, что для поддержания здоровья необходимо потребления 8-10 стаканов воды в день. В документе также говорилось, что большая часть этого объема содержится в пище. Тем не менее, это стало основой для мифа о необходимости выпивать дополнительное количество воды. Ученые утверждают, что на самом деле нет никаких достоверных научных данных о таком эффекте, а положительные корреляции не выходят за рамки статистических ошибок.