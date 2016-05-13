Итальянские ученые рассказали о пользе пива

К таким выводам пришли итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии в Поццилли.

Они проанализировали данные 150 различных исследований.

Доклад опубликован в медицинском журнале Nutrition, Metabolism & исследований cardiovascular Diseases.

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Фактически пиво оказывает на сердечно-сосудистую систему человека такой же положительный эффект, как и вино. Оно может повысить уровень "полезного холестерина" в крови.

По мнению ученых, в пиве помимо алкоголя содержатся химические элементы, которые положительно влияют на организм человека.

Исключением из этого правила являются случаи, когда человек уже зависим от алкоголя или для него высок риск онкологических заболеваний, вызываемых потреблением алкоголя.

Здоровым людям, которые умеренно потребляют пиво, отказываться от этой привычки не стоит, советуют ученые.

Тем не менее, ученые оговаривают, что более активное потребление алкоголя может привести к разрушению органов человека.

Однако не все ученые настроены по отношению к пиву также оптимистично.

"Британский медицинский журнал"сообщал, что даже умеренное потребление алкоголя существенно повышает риск онкологических заболеваний.