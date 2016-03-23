Соцсети помогают людям с редкими заболеваниями найти друг друга

Исследователи изучали, как часто члены ассоциаций больных различными заболеваниями пользовались интернетом для поиска информации и обсуждения проблем, передает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

Исследование показало, что соцсети упрощали процесс обмена информацией о здоровье и позволяли людям получить новые знания. Ученые добавляют: для людей с редкими болезнями обмен личным опытом особенно важен, так как о таких заболеваниях медикам известно мало. Следовательно, обычные источники медицинской информации не помогают этим больным узнать больше о своей проблеме.

Читайте такжеИнтернет-зависимость подрывает иммунитет - исследованиеКстати, недавно исследователи из Университета Ньюкасла говорили о том, что Twitter дарит людям с нарушениями речи возможность общаться. По словам ученых, люди с нарушениями речи отлично умеют создавать короткие и лаконичные сообщения. В повседневной жизни собеседники часто пытаются закончить предложения за них. Так что эти люди пытаются донести свою мысль как можно быстрее и понятнее. Поэтому Twitter - их стихия.