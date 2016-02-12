Интернет полезен для пожилых людей

11:01, 12 февраля 2016
Зарубежные новости
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Использование интернета в качестве рабочего инструмента и средства общения помогает пожилому человеку заполнить одиночество и укрепляет чувство собственной социальной значимости.

Негативные представления о старости повышают риск развития болезни Альцгеймера / Фото: monkeybusinessimages

Об этом сообщает новое исследование  доктора Эллинор Ларссон из университета Умео в Швеции, пишет Медпортал.

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Она проанализировала данные 60 испытуемых в возрасте от 65 до 89 лет. Для них была разработана специальная программа в интернете, совмещающая «трудотерапию» и общение между участниками.

По данным исследования, у участников эксперимента, пользующихся этой программой, значительно улучшился эмоциональный настрой, что указывает на перспективность вовлечения пожилых людей в виртуальную жизнь.  Автор работы с сожалением отмечает, что компьютерные технологии не всегда доступны для пенсионеров, но надеется, что совместными усилиями мы решим эту проблему.

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