Интернет полезен для пожилых людей

Об этом сообщает новое исследование доктора Эллинор Ларссон из университета Умео в Швеции, пишет Медпортал.

Читайте такжеНегативные представления о старости повышают риск развития болезни Альцгеймера

Она проанализировала данные 60 испытуемых в возрасте от 65 до 89 лет. Для них была разработана специальная программа в интернете, совмещающая «трудотерапию» и общение между участниками.

По данным исследования, у участников эксперимента, пользующихся этой программой, значительно улучшился эмоциональный настрой, что указывает на перспективность вовлечения пожилых людей в виртуальную жизнь. Автор работы с сожалением отмечает, что компьютерные технологии не всегда доступны для пенсионеров, но надеется, что совместными усилиями мы решим эту проблему.