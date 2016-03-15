Учёные назвали главную причину глобального ожирения

Группа ученых из Института экспериментальной генетики показала на мышах, что склонность к ожирению может передаваться от родителей детям через эпигенетические механизмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics, пишет lenta.ru.

В своей работе генетики использовали самок и самцов мышей, которые страдали ожирением и инсулиннезависимым диабетом из-за диеты с высоким содержанием жиров. У мышей изъяли ооциты и сперматозоиды, которые оплодотворяли экстракорпорально. Затем полученные зародыши были перенесены в матку здоровых самок.

Использование суррогатных матерей позволило исключить целый ряд факторов, которые могли повлиять на потомство, если бы зародыши развивались в теле больных мышей.

Исследование потомства показало, что мыши были склонны к тем же болезням, что и их родители. При этом самки из нового поколения были подвержены ожирению в большей степени, чем самцы, которые, в свою очередь, демонстрировали более сильные скачки глюкозы в крови.

Ученые объясняют результаты эксперимента влиянием эпигенетического наследования, при котором изменения в обмене веществ вызывает регуляция ДНК. Нездоровый образ жизни может привести к тому, что специальные молекулы активизируют или выключают определенные гены в клетках организма. Такой эффект может сохраняться на протяжении нескольких поколений.

По словам генетиков, эпигенетическое наследование может быть причиной глобального распространения сахарного диабета с 1960 года.