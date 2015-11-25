Регулярное употребление грецких орехов предотвращает диабет

Ученые установили, что ореховая диета улучшает состояние сосудов и понижает уровень вредного холестерина, хотя не влияет ни на уровень глюкозы в крови, ни на кровяное давления, сообщают Новости Израиля.

Употребление грецких орехов также оказалось связано с улучшением функции эндотелия.

По мнению исследователей, добавление в диету грецких орехов улучшает качество любой диеты.