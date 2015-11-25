Регулярное употребление грецких орехов предотвращает диабет
08:45, 25 ноября 2015Зарубежные новости
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Согласно результатам недавнего исследования, если люди, находящиеся в группе риска заболевания диабетом, будут есть каждый день пригоршню грецких орехов, их шансы заболеть диабетом резко уменьшатся.
Регулярное употребление грецких орехов предотвращает диабет / ampodemoda.com
Ученые установили, что ореховая диета улучшает состояние сосудов и понижает уровень вредного холестерина, хотя не влияет ни на уровень глюкозы в крови, ни на кровяное давления, сообщают Новости Израиля.
Употребление грецких орехов также оказалось связано с улучшением функции эндотелия.
По мнению исследователей, добавление в диету грецких орехов улучшает качество любой диеты.
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