Регулярное употребление грецких орехов предотвращает диабет

08:45, 25 ноября 2015
Зарубежные новости
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Согласно результатам недавнего исследования, если люди, находящиеся в группе риска заболевания диабетом, будут есть каждый день пригоршню грецких орехов, их шансы заболеть диабетом резко уменьшатся.

ampodemoda.com

Ученые установили, что ореховая диета улучшает состояние сосудов и понижает уровень вредного холестерина, хотя не влияет ни на уровень глюкозы в крови, ни на кровяное давления, сообщают Новости Израиля.

Употребление грецких орехов также оказалось связано с улучшением функции эндотелия.

По мнению исследователей, добавление в диету грецких орехов улучшает качество любой диеты.

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