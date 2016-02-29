Ожирением можно заразиться, установили ученые

Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на "Экспресс-новости", по мнению специалистов, лучшей профилактикой ожирения является мыло. Человеку следует как можно чаще мыть руки в особенности после людных мест, посещения транспорта и магазинов. Суть в том, что аденовирус 37 вызывает ожирение (доказали эксперименты с курами). И это не единственный вирус, приводящий к ожирению.

Пока точных данных о влиянии вируса на ожирение человека нет. Несмотря на это, специалисты уверены: вирусы способны вызывать увеличение веса. Впрочем, негативное влияние неправильного питания и малоподвижного образа жизни никто не отрицает.

Читайте такжеУмеренный стресс помогает сбросить весОтметим: известен 41 серотип аденовирусов человека. Аденовирусы часто вызывают инфекционные респираторные заболевания. Как правило, жертвой вирусов становятся дети школьного возраста. Инфекция передается воздушно-капельным путем или через загрязненные предметы. На аденовирусы 1-39 серотипов приходятся 5-10% от общего числа респираторных заболеваний (насморк, конъюнктивит, отит, фарингит) и до 20% пневмоний у молодых пациентов. Также аденовирус 37 связывают с эпидемическим кератоконъюнктивитом.