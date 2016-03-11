Учёные вырастили в лаборатории живой глаз

16:42, 11 марта 2016
Зарубежные новости
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Группа ученых сумела вырастить многослойную ткань глаза из стволовых клеток человека.

Искусственно выращенные ткани глаза помогут справиться со слепотой и у людей / Фото: huffingtonpost.com

Международная группа ученых из Кардиффского университета (Cardiff University) и Университета Осаки (Osaka University) сумела вырастить многослойную ткань глаза из стволовых клеток человека.

Ранее ученым уже удавалось выращивать в лабораторных условиях сетчатку и роговицу, однако сейчас они смогли создать более сложную структуру, сообщает Медпортал. Выращенная исследователями из плюрипотентных стволовых клеток ткань состояла из хрусталика, роговицы и конъюнктивы. Источником разных тканей стали клетки роговичного эпителия, которые в ходе культивации дифференцировались.

Искусственный «глаз» был пересажен кроликам, у которых была искусственно вызвана роговичная слепота. Трансплантация помогла восстановить зрение животных.

Авторы во главе с Эндрю Куантоком (Andrew Quantock) считают, что успешно проведенные эксперименты на животных свидетельствуют о том, что искусственно выращенные ткани глаза помогут справиться со слепотой и у людей.

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