Президент Польши решил после смерти передать свои органы для трансплантации

Дуда во время симпозиума Польского общества трансплантации подписал декларацию о намерениях, согласно которой, в случае смерти согласился передать органы для трансплантации. К подобным действиям глава Польского государства также призвал других граждан, передает Польское радио.

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В ходе встречи с врачами и студентами президент Польши напомнил, что трансплантация не может существовать без доноров. Дуда попросил каждого подумать о возможном решении относительно предоставления собственных органов для трансплантации.

«Идея заключается в том, чтобы ответить на вопрос: готовы ли вы принять решение о том, что мы не живем и не умираем только для себя», – сказал президент Польши.