Президент Польши решил после смерти передать свои органы для трансплантации
Президент Польши Анджей Дуда решил после смерти передать свои органы для трансплантации.
Дуда во время симпозиума Польского общества трансплантации подписал декларацию о намерениях, согласно которой, в случае смерти согласился передать органы для трансплантации. К подобным действиям глава Польского государства также призвал других граждан, передает Польское радио.
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В ходе встречи с врачами и студентами президент Польши напомнил, что трансплантация не может существовать без доноров. Дуда попросил каждого подумать о возможном решении относительно предоставления собственных органов для трансплантации.
«Идея заключается в том, чтобы ответить на вопрос: готовы ли вы принять решение о том, что мы не живем и не умираем только для себя», – сказал президент Польши.