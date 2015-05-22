Впервые в лаборатории получены клетки лимфатической системы

Кроме того, авторы исследования уточнили, как эта система формируется в ходе эмбриогенеза, пишет medportal.ru.

Ранее считалось, что лимфатическая система образуется при дифференциации уже существующих вен. Сторонники другой гипотезы полагали, что исходным материалом для этой системы служат ангиобласты — специализированные стволовые клетки, из которых формируются кровеносные сосуды эмбриона. Согласно новому исследованию, представленному в журнале Nature, оба предположения являются правильными.

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Авторы исследования изучили процесс образования лимфатической системы на рыбах данио-рерио (zebrafish). Эти животные — классический модельный объект в биологии развития: полупрозрачное тело рыбы позволяет буквально в режиме реального времени исследовать стадии эмбриогенеза. Ученые под руководством Карины Янив (Karina Yaniv) показали, что клетки лимфатической системы формируются из уже существующих вен, в которых представлены скопления ангиобластов.

Авторы исследования также выяснили, что экспрессия гена WNT5B запускает процесс дифференцировки стволовых клеток в лимфатические. Эти данные помогли впервые вырастить клетки в лабораторных условиях. Ученые считают, что их исследование позволит уточнить причины возникновения заболеваний, связанных с нарушением работы лимфатической системы.