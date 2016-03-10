Брокколи спасает от рака печени, показало исследование

Кроме того, употребление брокколи от 3 до 5 раз в неделю защищает от неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП). Это выяснили исследователи из Университета Иллинойса. Ранее специалисты только предполагали, что полезные соединения из брокколи препятствуют накоплению жира в печени и снижают риск НЖБП у грызунов, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

В новом исследовании ученые хотели узнать, как брокколи повлияет на мышей, печень которых находилась под влиянием канцерогена. Животных из одной группы кормили вредными продуктами "Западной диеты", а грызуны из другой группы соблюдали контрольную диету. Некоторым мышам давали брокколи, а остальным - нет.

Исследователи заметили: "Западная диета" увеличивала размер и количество раковых узелков в печени грызунов. Когда в рацион животных вводили брокколи, число узелков уменьшалось. Правда, их размер не менялся. Из-за "Западной диеты" жира в печени у мышей становилось больше, а брокколи от него избавляла. Она выводила жиры из печени и не давала органу их поглощать.