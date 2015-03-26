Противораковые свойства чеснока и брокколи

В том, что эти овощи способны сделать иммунитет менее восприимчивым к агрессивному действию онкопатогенов, убедились исследователи из Университета Копенгагена, пишет med2.ru.

Как поясняют специалисты, видоизмененные клетки организма, являющиеся предшественниками раковых клеток, могут блокирует способность иммунной системы распознавать их.

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В результате такие свободно размножаются, и возникает злокачественное новообразование.

По мнению ученых, чеснок и брокколи замедляют этот разрушительный для иммунитета процесс. Вещества в их составе "отключают" механизм ненормальной стимуляции иммунной системы, что позволяет онкоклеткам размножаться.

"Мы показали, что соединения селена, которые содержатся естественным образом в некоторых продуктах, например, в чесноке и брокколи, эффективно блокируют иммуностимулирующий механизм, который играет ключевую роль для развития агрессивных раковых заболеваний", - пояснил руководитель проекта, профессор Сорен Сков.

Исследователь добавил, что компоненты чеснока и брокколи могут иметь терапевтический эффект при таких онкологических заболеваниях, как меланома, рак простаты и некоторые типы лейкемии.