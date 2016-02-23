Бег защитит печень от последствий употребления алкоголя

Аэробная нагрузка способна защитить печень от негативного влияния алкоголя. К таким выводам пришли ученые из Медицинской школы при Университете Миссури (University of Missouri School of Medicine), сообщает Медпортал.

Известно, что регулярное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам, в том числе к развитию жировой болезни печени, цирроза и рака печени.

Джамал Ибда (Jamal Ibdah)и его коллеги провели серию экспериментов на линии крыс, обладавшей высоким уровнем физической активности. Одна группа животных в течение 6 недель подвергалась действию алкоголя. Оказалось, что повышенный метаболизм был способен защитить печень от формирования жировых отложений в печени и развития воспаления в результате действия алкоголя.

Авторы предполагают, что интенсивные аэробные нагрузки, например, бег или езда на велосипеде, также могут препятствовать развитию повреждений печени человека под действием алкоголя.