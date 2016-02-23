Бег защитит печень от последствий употребления алкоголя
Интенсивные аэробные нагрузки, например, бег или езда на велосипеде, могут препятствовать развитию повреждений печени человека под действием алкоголя.
Аэробная нагрузка способна защитить печень от негативного влияния алкоголя. К таким выводам пришли ученые из Медицинской школы при Университете Миссури (University of Missouri School of Medicine), сообщает Медпортал.
Известно, что регулярное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам, в том числе к развитию жировой болезни печени, цирроза и рака печени.
Джамал Ибда (Jamal Ibdah)и его коллеги провели серию экспериментов на линии крыс, обладавшей высоким уровнем физической активности. Одна группа животных в течение 6 недель подвергалась действию алкоголя. Оказалось, что повышенный метаболизм был способен защитить печень от формирования жировых отложений в печени и развития воспаления в результате действия алкоголя.
Авторы предполагают, что интенсивные аэробные нагрузки, например, бег или езда на велосипеде, также могут препятствовать развитию повреждений печени человека под действием алкоголя.