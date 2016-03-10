Арахис и арахисовое масло помогают сбросить вес

Специалисты из Университета Хьюстона, Медицинского колледжа Бэйлор и Университета Техаса рекомендуют перекусывать арахисовым маслом или арахисом до четырех раз в неделю. По словам ученых, это защищает от ожирения, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании, продолжавшемся 12 недель, приняли участие 257 подростков. Примерно половина добровольцев три-четыре раза в неделю получала арахис или арахисовое масло. Остальным давали их реже одного раза в неделю. Затем участники продолжили так перекусывать в течение еще 12 недель.

Исследование показало, что у подростков, которым регулярно давали арахис или арахисовое масло, Индекс Массы Тела (ИМТ) через 24 недели снизился по сравнению с добровольцами, получавшими их редко. Так, ученые советуют школьникам заменить нездоровые продукты для перекуса арахисом и арахисовым маслом.