Масло виноградных косточек защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование, проведенное в Университете Огайо, показало: мужчины и женщины с высокими уровнями линолевой кислоты в организме менее склонны к болезням сердца и устойчивости к инсулину. Кроме того, у них увеличена мышечная масса и снижен уровень воспаления, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Линолевая кислота относится к классу омега-6-ненасыщенных жирных кислот. Одним из лучших источников данной кислоты является масло виноградных косточек. Линолевая кислота составляет примерно 80% от всех жирных кислот этого масла. Также ее много в кукурузном масле. К сожалению, из-за генетической модификации растений для производства пищевых масел люди потребляют все меньше линолевой кислоты.

В процессе реакции гидрогенизации при производстве обработанных продуктов линолевая кислота затвердевает. Она чаще превращается в транс-жиры, чем олеиновая кислота. Поэтому производители предпочитают масла, содержащие меньше линолевой кислоты и больше олеиновой. Так, в большинстве масел (например, подсолнечном или соевом) линолевая кислота составляет всего 20% от всех жирных кислот.