Красное вино предотвращает развитие рака

Алкоголь значительно повышает риск рака головы и шеи. Однако исследователи из Университета Колорадо выяснили, что ресвератрол, содержащийся в красном вине, помогает уменьшить риск. Чрезмерное потребление алкоголя повреждает клетки организма, а ресвератол уничтожает поврежденные клетки, которые могут вызвать рак.

Об этом сообщает ПЕНУ.

Чем больше человек пьет, тем больший ущерб он наносит ДНК. Определенные изменения в ДНК приводят к развитию опухолей. Ресвератрол выбирает наиболее опасные клетки (те, которые больше всего повышают риск развития рака) и устраняет их. То есть, ресвератрол не спасает от риска рака, вызванного употреблением алкоголя, полностью. В экстракте виноградных косточек содержатся и другие полезные вещества. Сейчас проходят клинические испытания, в ходе которых ученые надеются выяснить, может ли ресвератрол предотвратить развитие рака толстой кишки и печени. Исследователи также планируют оценить эффективность использования ресвератрола в профилактике и, возможно, лечении рака головы, шеи и других опухолей.