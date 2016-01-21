Долгий сон в выходные снижает риск развития диабета 2 типа

Не секрет, что большинство людей не высыпаются в течение рабочей недели, а по выходным спят дольше, пытаясь компенсировать таким образом недостаток сна.

Группа ученых из Университета Чикаго (University of Chicago) под руководством Джосиан Бруссард (Josiane Broussard) провела исследование, в котором приняли участие 19 мужчин. Никто из них не страдал диабетом или какими-либо другими хроническими заболеваниями. В начале эксперимента в течение 4 ночей все они спали 8,5 часов, а в течение следующих четырех ночей – лишь 4,5 часа. После этого им было разрешено выспаться, средняя продолжительность сна составила около 9,7 часов.

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Исследователи анализировали чувствительность к инсулину, а также индекс предрасположенности к диабету, указывающий на риск развития заболевания. Оказалось, что недосып привел к снижению чувствительности к инсулину на 23% и повышению риска развития диабета на 16%. После того, как участники эксперимента выспались, эти параметры вернулись в норму.

Впрочем, авторы подчеркивают, что исследование проведено на малой выборке, а для подтверждения полученных данных требуются более масштабные эксперименты