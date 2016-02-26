Противоположности не притягиваются, показало исследование

Специалисты из Колледжа Уэлсли и Университета Канзаса выяснили, что мы неосознанно выбираем себе партнеров, похожих на нас. Отношения с единомышленниками обычно длятся дольше. Исследователи изучали разные пары, в том числе влюбленных и друзей, которые познакомились недавно или долго знали друг друга, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеУспех брака научились прогнозировать по тональности голоса супруговУченые подходили к двум людям, общавшимся на улице, и задавали вопросы об их ценностях, предрассудках, личностных чертах и стратегиях поведения. Затем специалисты сопоставляли результаты, чтобы понять, много ли общего было у знакомых, друзей или партнеров. Исследователей интересовало, действительно ли те, кто знает друг друга дольше, похожи больше, чем недавно встретившиеся люди.

Читайте такжеДружба между супругами - ключ к счастливому бракуОказалось, это не так. То есть, судя по всему, отношения не сильно меняют человека. И, видимо, дальнейший ход развития отношений зависит от того, насколько люди похожи изначально. Специалисты также пообщались с людьми, которые недавно встретились, через некоторое время. Это позволило ученым оценить динамику отношений. Исследователи пришли к выводу: наше стремление завязывать отношения с единомышленниками сильнее, чем считалось ранее.