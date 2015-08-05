Брак спасает от алкоголизма - открытие

Специалисты из Университета Миссури проанализировали данные исследования зависимости от алкоголя, проведенного в Университете Аризоны. Ученых интересовало, как влияло на добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, употреблявших алкоголь, вступление в брак. Примерно 50% участников были детьми алкоголиков, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи выяснили, что после заключения брака люди начинали пить меньше. Причем, заметнее всего положительный эффект оказался среди участников, до этого имевших серьезные проблемы с алкоголем. Дальнейшие исследования помогут точно узнать, почему брак так влияет на поведение людей.

Пока специалисты объясняют результаты, используя теорию несовместимости ролей. Согласно данной теории, если поведение человека несовместимо с его новой ролью, то он вынужден его изменить. У сильно пьющих людей несовместимость между поведением и новой ролью очень заметна. Поэтому, чтобы соответствовать роли супруга, они решаются на большие изменения.