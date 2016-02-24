Индийские ученые создали вакцину от гепатита C

Индийские исследователи приблизились к победе над гепатитом С генотипа 3a. Данный штамм вируса передается при непосредственном контакте с инфицированной кровью. Он очень распространен в Индии. Эффективность разработанной вакцины уже подтвердилась в доклинических испытаниях, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Сегодня во всем мире ведется ряд клинических испытаний вакцин на основе вирусоподобных частиц. Команда специалистов создала вирусоподобные частицы гепатита C генотипа 3a. По словам ученых, созданная ими вакцина является молекулярным коктейлем из вирусоподобных частиц и аденовирусного вектора, кодирующего ключевые белки вируса.

Вирусные векторы обычно используются в молекулярной биологии для доставки в клетки генетического материала. Итак, исследователи поместили гены гепатита C в аденовирусный вектор. Благодаря этому иммунная система вырабатывала антитела, которые нейтрализовали вирус.