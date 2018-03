Создан новый тест для диагностики гепатита С

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (University of California – Irvine) разработали новый тест для диагностики гепатита С. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) сейчас во всем мире гепатитом С заражены более 150 миллионов человек, пишет Медпортал. Нередко до развития серьезных заболеваний печени, например, цирроза или рака печени, люди и не подозревают, что инфицированы гепатитом С.

Группа исследователей из Центра лечения печени (Liver Centre, Китай) совместно с американскими коллегами разработала новый быстрый способ лечения гепатита C.

Все тесты, используемые в настоящее время, включают в себя проведение двухэтапного анализа – сначала в крови выявляют вирус-специфичные антитела, после чего с помощью ПЦР подтверждают активен ли вирус в настоящее время. Исследователи подчеркивают, что оборудованием, необходимым для проведения обоих этапов анализа, оснащены не все лаборатории, что существенно снижает уровень выявления гепатита С во всем мире.

Созданный доктором Ке-Квин Ху (Ke-Qin Hu) и его коллегами тест позволяет выявить и подтвердить гепатит С всего за один этап. Новый тест недорог и прост в применении. Авторы объясняют, что для проведения анализа нужна моча пациента, а не кровь, как для большинства методов диагностики. Отказ от взятия крови снижает стоимость анализа, а также значительно упрощает его проведение.