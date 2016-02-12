Тестирование вакцины от вируса Зика начнется через 1,5 года - ВОЗ
Сейчас разрабатывают сразу несколько вакцин от вируса Зика, полномасштабные испытания начнутся не ранее, чем за полтора года, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Заместитель руководителя ВОЗ Мари-Поль Кини рассказала о том, что в разработке вакцины от вируса Зика принимают участие 15 фармацевтических компаний, пишет ВВС.
В ВОЗ считают, что связь между наличием вируса у матери и рождением детей с микроцефалией становится все более очевидной.
Читайте такжеОт лихорадки Зика в Венесуэле умерли три человека
Представитель ВОЗ также рассказала о том, что вскоре появятся диагностические тесты, выявляющие вирус, их разработкой занимаются 10 биотехнологических компаний.
В четверг министр здравоохранения Бразилии Марсело Кастро заявил, что вакцина против вируса Зика будет создана примерно через год.
Также стало известно, что в Бразилии умер третий взрослый от осложнений, вызванных вирусом.
Читайте такжеВ Украине есть более 50 видов насекомых семейства Aedes, которые могут переносить вирус Зика
Власти Бразилии выделят 1,9 млн долларов в течение пяти лет для разработки вакцины против вируса Зика.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вирус Зика несет глобальную угрозу.