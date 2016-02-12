Длительный приём антидиабетического препарата может привести к увеличению сахара в крови

Длительное использование лираглутида, предназначенного для лечения диабета 2 типа, может привести к увеличению уровня сахара в крови. К таким выводам пришли исследователи из шведского Каролинского института (Karolinska Institutet).

Для того, чтобы выяснить это, Пер-Улоф Берггрен (Per-Olof Berggren) и его коллеги провели серию экспериментов на мышах, которым были трансплантированы человеческие бета-клетки, продуцирующие инсулин. В течение 250 дней мыши получали инъекции лираглутида, а авторы наблюдали за тем, как лекарство влияло на работу клеток, сообщает Медпортал.

Известно, что лираглутид был одобрен к применению в США в 2010 году – пациентам с диабетом 2 типа рекомендованы ежедневные инъекции препарата. Он является инкретиномиметиком, его введение вызывает увеличение секреции инсулина.

Авторы выяснили, что сначала препарат действительно был эффективен, однако при длительном использовании приводил к снижению продукции инсулина и увеличению уровня глюкозы. Берггрен подчеркивает, что полученные ими результаты важны для врачей, фармпроизводителей и пациентов.