Создан прибор для быстрой диагностики диабета
Группа исследователей из Технологического университета Монтеррея (Tec de Monterrey) в соавторстве с учеными из Университета Хьюстона (Universty of Houston) разработали прибор для быстрой диагностики диабета.
Стандартная проверка уровня сахара в крови / Фото: УНИАН
Авторы создали специальный картридж, совместимый с мобильным телефоном, с помощью которого можно измерить содержание в слюне одного из веществ, указывающего на возможный риск развития диабета 2 типа, пишет Медпортал. Проведение анализа не предполагает использования игл и занимает всего несколько секунд.
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Марко Антонио Райт Паломарес (Marco Antonio Rite Palomares) и его коллеги разработали способ детекции ассоциированного с диабетом биомаркера и определения его концентрации с помощью ферментативной реакции они добились свечения соединения и смогли зарегистрировать его.
Ученые полагают, что новое устройство поможет выявлять диабет на ранних стадиях еще до того, как заболевание вызовет серьезные последствия. В настоящее время исследователи ищут компанию, которая могла бы быть заинтересована в производстве этого диагностического прибора.