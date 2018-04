С недосыпанием связали несправедливые судебные решения

Психологи из США пришли к выводу, что недостаток сна может приводить к появлению ложных (то есть не связанных с действительностью) признаний. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко о них сообщает lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Психологи впервые представили прямые доказательства того, что лишение сна человека увеличивает вероятность того, что он совершит самооговор (то есть сознается в совершении противоправных действий, которые в действительности не имеют к нему никакого отношения).

Шанс подписания ложного признания был в 4,5 раза выше для участников, которые не спали в течение суток, чем для тех, кто спал восемь часов ночью. В эксперименте участвовали 88 человек, которые в течение недели выполняли на компьютере специальные задания.

Испытуемых предупредили, что нажатие клавиши Esc приводит к уничтожению всех сохраненных данных. В последний день эксперимента ученые разделили участников исследования на две группы. У первой был полноценный сон, вторая не спала в течение 24 часов.

После этого ученые в одном из отчетов попросили испытуемых назвать число нажатий ими клавиши Esc. Завысили это число (то есть подвергли себя самооговору) 18 процентов участников первой группы и 50 — второй.

Как полагают ученые, ложные показания ложатся в основу 15-25 процентов несправедливых приговоров в США. Психологи полагают, что их работа позволит поднять вопрос о правомерности практики лишения сна при допросе подозреваемых и сократить число несправедливых решений судов.