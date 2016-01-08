Психологи утверждают, что уведомления на смартфонах вызывают стресс

В результате принятия негласного правила, что коллеги всегда имеет доступ к новым письмам, сотрудники вырабатывают привычки, которые отрицательно влияют на их эмоциональное состояние, пишут Новости Израиля, ссылаясь на публикацию в The Telegraph. Так, в исследуемой группе 30% получали более 50 писем в день и более 65% проверяли почту круглосуточно.

Исследования показали, что постоянная проверка и чтение электронной почты после каждого уведомления способствует развитию напряженности и беспокойства, и рекомендуют закрывать почтовые приложения после выхода из офиса.

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Наиболее вредными привычками психологи называют постоянную проверку почты в течение дня и чтение писем дважды в день: рано утром и поздно вечером. Специалисты подчеркивают, что несмотря на то, что почта является полезным средством коммуникации, она может быть источником стресса и фрустрации.

По мнению психологов, секрет счастья заключается в игнорировании бесконечного потока сообщений и отключении почтовых приложений.