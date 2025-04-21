Украина закупит лекарства для лечения 6 000 человек.

Украина закупит у Израиля крупную партию препарата от лучевой болезни на случай ядерного инцидента.

Как пишет The Times of Israeli, израильская компания Pluri заключила контракт с украинским банком пуповинной крови на поставку препарата PLX-R18 в качестве потенциального средства лечения лучевой болезни.

Этот препарат стимулирует и восстанавливает выработку всех трех типов клеток крови, вырабатываемых в костном мозге: белых и красных кровяных телец, а также тромбоцитов.

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В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве фирма произведет и поставит Украине 12 000 доз препарата PLX-R18, что достаточно для лечения 6 000 человек. Дозы будут храниться и украинском банке крови и доставляться в медицинские учреждения по всей Украине в случае необходимости.

Компания Pluri заявила, что ее препарат PLX-R18 был безопасно испытан как на людях, так и на животных. Результаты серии недавних исследований на животных ее терапии стволовыми клетками после воздействия радиации продемонстрировали увеличение показателей выживаемости с 29% в группе плацебо до 97% в группе, получавшей лечение.

Введение PLX-R18 в качестве профилактической меры за 24 часа до воздействия радиации и снова через 72 часа после воздействия привело к увеличению показателей выживаемости с 4% в группе плацебо до 74% в группе, получавшей лечение.

Удар России по ЧАЭС

14 февраля российский "Шахед" ударил по защитной арке над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Это вызвало пожар малой интенсивности, который длился несколько недель.

Хотя удар не вызвал выброса радиации, по словам экспертов, атака перечеркнула планы постепенного демонтажа нестабильных частей четвертого энергоблока. Ведь защитная арка теперь не является герметичной, а крановое оборудование было повреждено "Шахедом".

Инженеры, которые строили защитную арку, признали, что они просчитались, когда планировали защиту объекта от возможных угроз. Они подумали даже о землетрясениях, но не учли вариант России, которая будет бить по ядерному объекту дронами-камикадзе.

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