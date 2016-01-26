Доктор медицины возглавила рейтинг "Самые влиятельные в мире ученые - 2015"

Компания Thomson Reuters представила отчет «Самые влиятельные в мире ученые — 2015». В списке значатся деятели науки, сделавшие наиболее значимый вклад в своей области исследований. Об отчете сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второй год подряд список возглавляет Стэйси Б. Гэбриэл из Института Броуда, где работают ученые Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, за вклад в проект «Атлас генома рака». Она составила молекулярные портреты рака молочной железы, рака легких и других органов. Ее последние работы посвящены генетическим основам шизофрении и болезни Альцгеймера. На втором месте — новичок, Генри Дж. Снэйт из Оксфордского университета, физик и материаловед, совершенствующий технологию получения энергии с помощью солнечных батарей из перовскита.

Thomson Reuters приводит результаты анализа цитируемости научных работ за 11 лет, определяет лидеров в 21 области научных исследований, а также дает рейтинг самых влиятельных ученых 2015 года. В исследовании приведены сведения о более чем 3000 деятелях науки, которые опубликовали наибольшее количество работ, цитируемых максимальное количество раз в соответствующей области исследований в течение года. Аналитики оценили свыше 120 тысяч публикаций, включенных в указатели с 2003 по 2013 год в каждой области исследований.

Как и следовало ожидать, такие крупные популярные среди научного сообщества и активные области «наук о жизни», как клиническая медицина, биология и биохимия, а также молекулярная биология и генетика, были наиболее плодотворными с точки зрения научно-исследовательских результатов. Другая ситуация в информатике, математике, экономике и бизнесе — в этих областях науки публикуется меньше научных работ, а в список наиболее влиятельных ученых вошло меньшее количество представителей этих направлений.