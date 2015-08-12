Ученые выяснили, когда начинает стареть человек

Ученым удалось установить, что решающее значение на запуск механизмов старения оказывают гены, пишет med2.ru.

Экспертами были проанализированы данные здоровья людей рожденных в возрасте 26, 32 и 38 лет. Специалисты Университета Дьюка установили, что процесс старения у всех трех возрастных групп начинался уже в 26 лет. Главными причинами этого природного процесса являются не плачевное состояние экологии, не загрязнение окружающей среды, а именно генетика. Ученными этого университета были тщательно изучены основные показатели здоровья этих групп населения. В качестве главных были взяты такие показатели, как: скорость обменных процессов, уровень иммунитета, состояние внутренних органов, результаты физиологических тестов (частота дыхания, частота сердечных сокращений, предельный уровень нагрузки).

Во время эксперимента ученым удалось провести параллель между состоянием здоровья и биологическим возрастом человека. Если человек был здоров, то его биологический возраст мог составлять 30 лет, при реальном возрасте в 38 лет. У некоторых участников этого эксперимента показатели были намного хуже. При реальном возрасте 35 лет биологический возраст составлял 65 лет. Первые признаки этого необратимого процесса ученые обнаружили у этих людей уже в 26 лет. Предполагается даже что эта группа людей может стареть сразу на 3 биологических года за один. Главным критерием определения таких участников эксперимента стал плохой результат тестов на координацию движений.

По мнению экспертов этого университета, дальнейшее развитие исследований в этой области нельзя прекращать, они смогут помочь более детально изучить все механизмы старения в организме человека. Главный координатор этого исследования профессор университета Дьюка выразил надежду, что будущие поколения продолжат разработку этих теорий и помогут полностью остановить процесс старения.

Хотя исследования, которые проводились ранее, показывали практически противоположные результаты. Только у 20% процентов участников эксперимента старение было вызвано генетическими факторами. Остальные же были подвержены преждевременному старению из-за неправильного питания и загрязненной окружающей среды.