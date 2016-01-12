Диагностический тест позволит выявить рак задолго до появления первых симптомов

Метод основан на обнаружении в крови пациентов фрагментов ДНК опухолевых клеток – они появляются на ранних стадиях формирования опухоли, еще до того, как становятся заметны симптомы заболевания.

В клинических испытаниях новой методики примут участие более 30 тысяч человек. Разработчики планируют продемонстрировать эффективность нового метода и показать его преимущество перед другими методиками ранней диагностики рака.

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Джей Флетли (Jay Flatley), представитель компании Grail, объясняет, что разработчики предпримут попытку создания универсального метода диагностики, который позволит по одному анализу крови выявить сразу несколько видов рака. Однако, сначала они планируют разработать тесты для диагностики опухолей легкого и молочной железы.

Авторы считают, что такие тесты начнут использоваться в клинической практике в 2019 году. Стоимость проведения одного теста не будет превышать 1000 долларов США.