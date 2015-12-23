Ученые США заявили, что ночной приём пищи ухудшает интеллект

Ученые заявили, что еда в часы, которые обычно уделяются ночному сну, вредит не только фигуре, но и мозгу: из-за расстроенных суточных ритмов начинает портиться память. Об этом сообщается в журнале eLife. Коротко об исследовании рассказала lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

Генетик Дон Ло (Dawn Loh) и ее коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели свой эксперимент на мышах, ведущих ночной образ жизни. Две недели одну группу грызунов кормили только в промежуток между девятью вечера и тремя часами ночи, а другую — только после девяти утра.

Хотя мыши в обеих группах спали одинаковое количество времени, те, кого кормили ночью, начали испытывать проблемы со сном (чаще просыпались). Кроме того, разладились их суточные ритмы, что повлияло на выработку белков — в том числе и тех, что отвечают за память и процесс обучения. В результате питавшиеся в положенное для сна время мыши стали хуже проходить тесты на память.

Пока неясно, насколько силен отрицательный эффект ночного приема пищи на человека, отмечает Ло. Однако уже известно, что люди, работающие в ночную смену, хуже решают задачи на интеллект.

В 2014 году ученые выяснили, что суточные ритмы реагируют не только на свет — их сдвигают еще и определенные химические вещества в пище. Макото Акаси (Makoto Akashi) из Университета Ямагучи провел эксперименты на отдельных клетках и живых мышах и выяснил, что инсулин сдвигает суточные ритмы в некоторых тканях. Видимо, таким образом организм синхронизирует «желудочные часы» с временем приема пищи, добиваясь оптимальной работы пищеварительной системы.