Домашние животные улучшают качество сна человека

Собаки и кошки храпят, ерзают, рано встают и занимают место. Однако новое исследование, проведенное специалистами из Клиники Майо, показало: у людей, спящих в обнимку со своим домашним животным, качество сна выше. На вопросы ученых ответили 150 пациентов. У 49% были домашние питомцы, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Больше половины владельцев домашних животных позволяли своим любимцам ночевать с ними в одной кровати или в спальне. 20% жаловались на то, что животные мешали им спать. Но большая часть респондентов отметила: с питомцем в кровати они расслаблялись и чувствовали себя в безопасности.

Читайте такжеДомашние животные защищают детей от тревожного расстройстваОдна женщина назвала двух своих маленьких собачек "отличными грелками". Другая была не против, когда любимая кошка спала у нее на груди. Люди, которые спали без партнера, чаще говорили о преимуществах сна с домашними животными. Между тем, 10% участников предыдущего исследования, проведенного в той же клинике в 2013 году, сообщили, что питомцы нарушали их сон.