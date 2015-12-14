3D-компьютерные игры улучшают память

Крейг Старк (Craig Stark) и его коллеги провели эксперимент, в котором приняли участие студенты, не увлекающиеся компьютерными играми. В течение двух недель все они ежедневно играли в видеоигры, уделяя этому процессу полчаса в день. Одна группа участников играла в двухмерную игру (AngryBirds), а другая – в трехмерную (Super Mario 3D World), пишет Медпортал.

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До начала эксперимента и после него авторы протестировали память участников исследования, оценив таким образом работу гиппокампа, области головного мозга, ответственной за обучение и память.

Всем им было предложено просмотреть несколько картинок с изображениями вещей, окружающих их в повседневной жизни. Через некоторое время им вновь продемонстрировали картинки, среди которых были как новые, так и те, на которых были изображены все те же объекты, но с незначительными изменениями. В распознавании измененных картинок участвует гиппокамп, а способность такого узнавания с возрастом снижается.

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Студенты, игравшие в трехмерные игры, улучшили свои результаты в проведенном тесте с запоминанием и распознаванием картинок. Их память улучшилась на 12%. Авторы подчеркивают, что это не так уж и мало, примерно на столько же этот параметр ухудшается в возрасте от 45 до 70 лет.

В ближайшее время Старк и его коллеги планируют выяснить, могут ли 3D-игры помочь справиться со связанными с гиппокампом когнитивными нарушениями, развивающимися у пожилых людей.