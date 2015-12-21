Использование кремов для лица приводит к продлению жизни и похудению

Ингредиенты, входящие в состав большинства кремов для лица, оказывают не только омолаживающий эффект, но и приводят к снижению потребления калорийной пищи. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Aging Cell. Об этом сообщил сайт lenta.ru со ссылкой на EurekAlert.

Ученые исследовали нематод, получавших входящие в противовозрастные кремы соединения, такие как аллантоин, рапамицин, трихостатин А и LY-294002. После приема препаратов средняя продолжительность жизни червей увеличилась примерно на 20 процентов. Кроме того, они испытывали меньше проблем со здоровьем.

Как показали испытания на мутантных червях (Caenorhabditis elegans), животные стали употреблять гораздо меньше пищи, в результате чего калорийность их рациона снизилась.

Ученые собираются продолжить свои исследования. В частности, их интересуют эксперименты с участием млекопитающих (к которым относится человек), а также молекулярные механизмы, посредством которых аллантоин и остальные соединения способны продлевать жизнь.