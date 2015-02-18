Домашний крем на основе мёда безопаснее фабричного
Домашний крем для тела – это отличная альтернатива покупным кремам. К тому же он не содержит искусственных консервантов и других химических веществ
Ингредиенты для домашнего крема:
6 ст ложек оливкового масла
10 капель эфирного масла апельсина
2 ст ложки без горки тертого на терке пчелиного воска
1 чайная ложка натурального меда
5 капель эфирного масла мяты
5 капель эфирного масла розмарина
Приготовление крема на основе меда и эфирных масел:
Воск растопить на водяной бане до жидкого состояния, пишет sunny7.ua. Когда воск станет жидким, вливаем в него оливковое масло, мед, эфирные масла апельсина, мяты и розмарина.
Снимаем с огня, очень хорошо перемешиваем несколько минут деревянной ложкой.
Переложить массу в стеклянную стерильную баночку. Поместить домашний крем на основе меда и эфирных масел в холодильник.
Он загустеет. Этот крем можно использовать для увлажнения кожи тела после душа.
Срок хранения такого крема – 2 месяца. Воск, и мед, и эфирные масла являются мощными природными консервантами.
Польза такого домашнего крема заключается в его способности сохранять влагу в коже, питать ее и тонизировать.