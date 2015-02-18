Домашний крем на основе мёда безопаснее фабричного

Ингредиенты для домашнего крема:

6 ст ложек оливкового масла

10 капель эфирного масла апельсина

2 ст ложки без горки тертого на терке пчелиного воска

1 чайная ложка натурального меда

5 капель эфирного масла мяты

5 капель эфирного масла розмарина

Приготовление крема на основе меда и эфирных масел:

Воск растопить на водяной бане до жидкого состояния, пишет sunny7.ua. Когда воск станет жидким, вливаем в него оливковое масло, мед, эфирные масла апельсина, мяты и розмарина.

Снимаем с огня, очень хорошо перемешиваем несколько минут деревянной ложкой.

Переложить массу в стеклянную стерильную баночку. Поместить домашний крем на основе меда и эфирных масел в холодильник.

Он загустеет. Этот крем можно использовать для увлажнения кожи тела после душа.

Срок хранения такого крема – 2 месяца. Воск, и мед, и эфирные масла являются мощными природными консервантами.

Польза такого домашнего крема заключается в его способности сохранять влагу в коже, питать ее и тонизировать.