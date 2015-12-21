Жирная пища поможет справиться с шизофренией

Рацион с высоким содержанием жиров, но с низким уровнем углеводов может помочь в лечении шизофрении, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. На сегодняшний день нет по-настоящему эффективного и безопасного лекарства от шизофрении. Препараты вызывают целый набор побочных эффектов вроде двигательных нарушений, набора веса и сердечно-сосудистых заболеваний.

Но, как показали эксперименты с грызунами в Университете Джеймса Кука, животные, которые сидели на жирной и низкоуглеводной диете, меньше демонстрировали поведение, характерное для шизофрении. Надо сказать, подобный рацион использовали с 1920-х годов в рамках лечения эпилепсии у детей. Сейчас же его активно пропагандируют многие бодибилдеры.

Суть в том, что данная диета предоставляет телу альтернативный источник энергии из так называемых кетоновых тел - продуктов разложения жиров. Плюс удается обойти аномально функционирующие клеточные энергетические пути в мозге шизофреников. Специалисты предлагают использовать данную диету в качестве дополнения к лекарствам хотя бы потому, что диета помогала контролировать вес и уровень сахара в крови.