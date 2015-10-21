Шизофрению связали с воспалением в мозге

Похоже, это действительно так. В новом исследовании приняли участие 56 человек. Некоторые добровольцы страдали шизофренией или имели высокий риск развития данного психического расстройства. У остальных риск повышен не был, и симптомов шизофрении не наблюдалось, пишет Меддэйли.

Исследователи использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) для оценки уровня активности иммунных клеток в головном мозге участников - клеток микроглии. Эти клетки реагируют на повреждения и инфекции в головном мозге, а также отвечают за перестройку соединений между нейронами. Они избавляют мозг от ненужных связей.

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Специалисты заметили: уровень активности клеток микроглии зависел от тяжести симптомов заболевания. У людей с диагнозом "шизофрения" он был выше всего. Вероятно, открытие ученых поможет своевременно выявлять группы риска и предотвращать возникновение наиболее тяжелых симптомов заболевания.