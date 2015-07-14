Курение может способствовать развитию психического отклонения

Курение и шизофрения напрямую связаны, убеждены сотрудники Королевского колледжа Лондона. Как передает meddaily.ru со ссылкой на BBC, у курильщиков чаще выявляют шизофрению и в более раннем возрасте. Этот вывод был озвучен после анализа 61 независимого исследования. Есть основания полагать, что никотин в сигаретном дыме способен менять мозг не в лучшую сторону.

В принципе, курение уже связывали с психозом. Однако считалось, что шизофреники нередко обращаются к сигаретам в попытках успокоиться при визуальных или звуковых галлюцинациях. На сей раз, в общей сложности анализу подверглись данные 14555 курильщиков и 273162 человек без вредной привычки.

Оказалось, 57% человек с психозом уже курили, когда с ними случился первый приступ. Люди, курящие ежедневно, в два раза чаще сталкивались с шизофренией. И у них расстройство выявляли в среднем на год раньше. Получается, что распространенность шизофрении равна 1 человек на сотню. Но курение может увеличить показатели до 2 человек на сотню. Никотин меняет уровень дофамина в мозге. А данный показатель играет не самую последнюю роль в психозе.