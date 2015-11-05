В США одобрен новый препарат для лечения тяжелых форм астмы / pharmapolis.net

Препарат, одобренный для применения среди пациентов старше 12 лет, появится на рынке под торговым наименованием Нукала (Nucala), говорится в пресс-релизе FDA, пишет remedium.ru.

В ходе клинических исследований было показано, что при введении мемолизумаба раз в четыре недели у пациентов наблюдается снижение частоты тяжелых астматических приступов в среднем на 50%. Также на фоне нового препарата снижается потребность пациентов в ингаляционных кортикостероидах.

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Наиболее распространенными побочными эффектами мемолизумаба являются головные боли, воспалительная реакция в месте инъекции, боли в спине и усталость.

Меполизумаб является моноклональным антителом к интерлейкину-5 (IL-5), стимулирующему рост и активность эозинофилов. В сентябре этого года мемолизумаб был рекомендован к одобрению в ЕС. Ожидается, что окончательное решение Европейское медицинское агентство (EMA) озвучит до конца текущего года.