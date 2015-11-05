В США одобрен новый препарат для лечения тяжелых форм астмы
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала мемолизумаб, разработанный компанией GlaxoSmithKline, для терапии тяжелых форм эозинофильной бронхиальной астмы.
Препарат, одобренный для применения среди пациентов старше 12 лет, появится на рынке под торговым наименованием Нукала (Nucala), говорится в пресс-релизе FDA, пишет remedium.ru.
В ходе клинических исследований было показано, что при введении мемолизумаба раз в четыре недели у пациентов наблюдается снижение частоты тяжелых астматических приступов в среднем на 50%. Также на фоне нового препарата снижается потребность пациентов в ингаляционных кортикостероидах.
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Наиболее распространенными побочными эффектами мемолизумаба являются головные боли, воспалительная реакция в месте инъекции, боли в спине и усталость.
Меполизумаб является моноклональным антителом к интерлейкину-5 (IL-5), стимулирующему рост и активность эозинофилов. В сентябре этого года мемолизумаб был рекомендован к одобрению в ЕС. Ожидается, что окончательное решение Европейское медицинское агентство (EMA) озвучит до конца текущего года.