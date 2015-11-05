Интенсивная ходьба нормализует вес эффективнее, чем занятия в спортзале

Прогулка в относительно быстром темпе полезнее, чем походы в спортзал, с точки зрения поддержания нормального веса. Это показало исследование Лондонской школы экономики. По словам ученых, женщины всех возрастов и мужчины старше 50 лет, регулярно ходившие более 30 минут, весили меньше тех, кто активно тренировался (бегал или занимался на велотренажере).

Любителей прогулок также сравнивали с людьми, которые выполнял тяжелую работу по дому или вообще работали руками. Оценивался не только Индекс массы тела, но и окружность талии. И в этом случае быстрая прогулка была эффективнее, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Согласно статистике и прогнозам, к 2025 году число людей с ожирением возрастет до трех четвертей от всего взрослого населения. Врачи обычно рекомендуют тратить минимум 150 минут в неделю на физическую активность умеренной интенсивности. Но теперь становится понятно, на какую именно активность лучше тратить время.