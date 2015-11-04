Слишком разнообразное питание ведет к ожирению

Разнообразное питание провоцирует набор веса, считают ученые из Техасского университета (Texas University) и Университета Тафтса (Tufts University).

В эксперименте американских ученых приняло участие 6814 человек. Начиная с 2000 года, авторы еженедельно оценивали рацион участников эксперимента, а каждые пять лет измеряли окружность их талии, сообщает Медпортал. Этот показатель является важным индикатором здоровья: его увеличение свидетельствует о накоплении висцерального жира, что в свою очередь может являться симптомом нарушений обмена веществ. В конце эксперимента исследователи проанализировали, у скольких участников исследования развился диабет 2 типа.

Марсия де Оливьера Отто (Marcia de Oliveira Otto) и ее коллеги выяснили, что, люди, питавшиеся разнообразно, чаще набирали вес и толстели, а риск развития диабета у них был увеличен. У тех, чей рацион был самым разнообразным, окружность талии увеличилась на 120% по сравнению с участниками эксперимента, регулярно употреблявшими одни и те же блюда.

Удивительно, но люди с наиболее разнообразным рационом питались хуже остальных участников эксперимента — их диета была наименее сбалансирована, включала мало фруктов и овощей, зато содержала немало газировки, десертов и мясных продуктов, например, колбасы и бекона. Авторы полагают, что именно такой характер питания и стал причиной набора веса участников исследования.