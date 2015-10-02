Стресс влияет на детей так же, как на взрослых

В частности, малыши делают то, что привыкли делать, а не пробуют новое. Это установили психологи из Рурского университета. Предыдущие исследования показали: стресс снижает когнитивную гибкость у взрослых. В новом исследовании приняли участие 26 детей в возрасте 15 месяцев, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Примерно половина малышей перед экспериментом пережила стрессовую ситуацию. Например, рядом с ними садился незнакомец, танцующий робот двигался под громкую музыку, или их родители покидали комнату на несколько минут. Из-за стресса у детей повышался уровень кортизола (гормона стресса) в организме. Все остальные участники вошли в контрольную группу. Они перед экспериментом просто играли со своими родителями. Затем детям дали коробку с двумя лампами. Одна была с красной лампочкой, а другая - с синей.

Участники могли выбрать только одну лампу, а потом сколько угодно включать и выключать ее. Через некоторое время детям разрешили играть с обеими лампами, но ни одна из них больше не работала. Исследователи заметили: участники, которые перед экспериментом побывали в стрессовой ситуации, продолжали нажимать на ту лампу, к которой привыкли. Поведение детей из контрольной группы оказалось более гибким. Они нажимали на другую лампу значительно чаще.