Мытьё посуды успокаивает нервную систему не хуже медитации

Домашние дела несут дополнительную нагрузку для современных людей. Но ученые предлагают по-новому посмотреть на этот вопрос, по крайней мере, в отношении мытья посуды, Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, нет ничего лучше, чем мытье посуды, ведь данное занятие помогает снизить уровень стресса.

Исследование Университета Флориды показало: люди, которые вдумчиво моют посуду, фокусируясь на своих действиях, меньше нервничают и реже страдают от стресса. Речь идет о достижении состояния осознанности - человек смотрит на себя как бы со стороны, не осуждая и не оценивая свои мысли и чувства. Аналогичный эффект производит медитация. Осознанность помогает прочувствовать текущий момент.

Ученые специально набрали 51 добровольца. Половине из них предоставили информацию о важности сенсорного опыта, получаемого вследствие мытья посуды. Остальные узнали о том, как правильно мыть посуду. Все добровольцы должны были вымыть 18 тарелок. Оказалось, люди из первой группы лучше добивались осознанности, ощущали некоторое воодушевление (показатели выросли на 25%) и снижение уровня тревожности (на 27%).