Морская капуста замедляет процесс старения - ученые

Кто бы мог подумать, что в морских водах растет уникальное растение – бурые водоросли, которые в народе называют морской капустой или ламинарией. Она является настоящей питательной кладовой, содержащей в себе множество полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого здоровья, пишет stolitsa.

Ламинария богата микро- и макроэлементами, которые она смогла получить из морской воды. Морская капуста укрепляет организм и насыщает его полезными веществами. Бурые водоросли по праву считаются чемпионом по содержанию йода, достаточно употреблять всего сто грамм морской капусты в день, чтобы обеспечить собственный организм суточной нормой йода.

Йод способен улучшать усвоение кальция, фосфора, железа, также он активирует ферменты. Кроме того, в ламинарии содержится большое количество магния и железа, а также витаминов А, С, Е и группы В.

В состав морской капусты входят соли альгиновой кислоты, которые практически не растворяются в воде. Альгинаты не перевариваются в кишечнике, но при этом они увеличиваются в объеме в несколько раз и вбирают в себя воду. Благодаря такой способности, данные вещества стимулируют моторику кишечника и улучшают его работу, избавляя человека от запоров.

Данное свойство ламинарии с успехом используется в различных диетах для похудения. Волокна морской капусты и соли альгиновой кислоты поглощают вредный холестерин, служат профилактикой атеросклероза.

Полисахариды, которые содержатся в бурых водорослях, активизируют иммунные реакции, нормализуют обменные процессы, снижают уровень холестерина, препятствуют образованию тромбов, регулируют водно-солевой баланс в организме. Морская капуста поможет справиться с депрессивными и стрессовыми состояниями, благодаря содержанию соединений брома. При гипертонии также рекомендуется включить морскую капусту в свой повседневный рацион питания.

Ламинария способна замедлить процессы старения и излечить некоторые болезни половой сферы. А маски с использованием морской капусты оказывают отличный косметический эффект на кожу шеи, лица и других областей. Бурые водоросли разглаживают кожу и устраняют морщинки, заживляют мелкие ранки и увеличивают эластичность кожных покровов.